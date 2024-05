Che schifo però Isola dei Famosi - il naufrago beccato così in spiaggia | Se ne frega proprio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo settimane di abbandoni e assurde e scatenate discussioni riguardo l’allontanamento di Francesco Benigno da L’dei2024, si dovrebbe parlar d’altro nel reality. Stasera dovrebbero entrare tre nuovi naufraghi. Intanto Artur Dainese è stato pizzicato senza veli, oggi anche uno scoop sul suo conto. Fioccano indiscrezioni su uno dei concorrenti più amati dal pubblico e non si parla solo di Artur Dainese per la presunta storia con Jessica Alves (che, al tempo, ancora si identificava come Rodrigo). È appena stato paparazzato senza veli a L’dei2024 ed ora è spuntata un’indiscrezione sul suo lavoro.dei, momento ‘senza niente’ per ilLo scatto è stato pubblicatoin queste ore dalla ...

L’ Isola dei Famosi è arrivata alla sua quarta puntata, ma ora è arrivata una notizia che non farà piacere a Vladimir Luxuria. La conduttrice è alle prese con un’edizione che si sta rivelando più complicata del previsto, infatti ci sono stati dei ...

All'Isola dei Famosi il gruppo toglie ad Arthur lo scettro di leader per aver nascosto due bombolette spray anti mosquitos. Pes anti ssime le accuse di Bastianich, ma lui nega tutto: "Ho la coscienza a posto".Continua a leggere

