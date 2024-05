Cessate il fuoco - Hamas accetta la proposta | la clamorosa svolta nelle ore caldissime per Rafah

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, ecco l'ufficialità: il capo dell'ufficio politico di, Ismail Haniyeh, conferma il "sì" del movimento terroristico palestinese alladi Qatar ed Egitto per unil. Lo conferma la stessain una nota in cui si dà conto del fatto che sono stati informati il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ed il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamal. Sullo sfondo, come detto, la questione-. Le forze israeliane di Idf hanno invitato la popolazione ad evacuare l'area, segnale del fatto che l'operazione di terra sarebbe imminente. Un blitz contro il quale, però, in molti chiedono di fernare. Joe Biden, in primis, nella telefonata avuta col premier israeliano Benyamin Netanyahu, ha ...