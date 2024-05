Casteldaccia | morti 5 operai -uno è grave

(Di lunedì 6 maggio 2024) 15.48 Ancora una tragedia sul lavoro. Sono 5 gliin un incidente avvenuto a, nel palermitano. Un sestoo è stato trasportato in ospedale a Palermo, dopo essere stato intubato. E'. Secondo una prima riocostruzione, i seidi una ditta privata stavano effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a Palermo.Erano al lavoro sotto una cantina vitinicola.La tragedia sarebbe stata provocata da esalazioni tossiche,

Secondo una prima ricostruzione i sei operai di una ditta privata stavano effettuando alcuni lavoro fognari per conto dell’Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a PalermoGli operai stavano lavorando alla manutenzione di una ...

cinque operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni fognarie a Casteldaccia . Un altro operai o è stato soccorso dai vigili del fuoco, tirato...

Incidente sul lavoro a Casteldaccia: morti cinque operai, un sesto è grave - Incidente sul lavoro a casteldaccia: morti cinque operai, un sesto è grave - Strage sul lavoro a casteldaccia. Cinque operai sono morti a causa di un incidente avvenuto questa mattina in via Nazionale mentre stavano eseguendo alcuni lavori all'interno di una vasca di ...

Cinque operai morti durante lavori nelle fognature. Intrappolati nei cunicoli sul lungomare di Casteldaccia, nel Palermitano - Cinque operai morti durante lavori nelle fognature. Intrappolati nei cunicoli sul lungomare di casteldaccia, nel Palermitano - Cinque operai morti e uno gravissimo, intubato. È il bilancio del tragico incidente sul lavoro avvenuto a casteldaccia, nel Palermitano. Un altro operaio risulta ferito lievemente: i vigili del fuoco ...

Palermo, lavori in cisterna di vino: 5 operai morti e uno grave a Casteldaccia - Palermo, lavori in cisterna di vino: 5 operai morti e uno grave a casteldaccia - Cinque operai sono morti mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione in una cisterna di vino a casteldaccia, nel Palermitano. Un sesto è stato soccorso dai vigili del fuoco, intubato e ...