Casoria - il murale della legalità ha gli occhi di Giancarlo Siani

A Casoria murale della legalità ha gli occhi di Giancarlo Siani - A casoria murale della legalità ha gli occhi di Giancarlo Siani - Gli occhi di Giancarlo Siani diventano gli occhi di casoria grazie al murale della legalità dedicato al giornalista ucciso dalla camorra nel settembre 1985 e inaugurato oggi dal sindaco Raffaele Bene.

Casoria, inaugurato il murales di Jorit dedicato a Giancarlo Siani - casoria, inaugurato il murales di Jorit dedicato a Giancarlo Siani - Inaugurato il murale di Jorit dedicato a Giancarlo Siani. Con il sottofondo di 'Ogni Volta' di Vasco scendono i drappi protettivi e lentamente appaiono il viso e una tra le ...

Roma: al via i lavori in 30 attraversamenti pedonali pericolosi - Roma: al via i lavori in 30 attraversamenti pedonali pericolosi - I lavori si dovrebbero concludere entro l'estate, quando partiranno gli interventi per il 70 incroci stradali più a rischio ...