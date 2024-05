Caso Scurati - Bortone | Da due settimane aspetto una ricostruzione pubblica dai dirigenti Mai vista una cosa così in 35 anni di lavoro in Rai

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Parlo oggi perché è il giorno dello sciopero e non parlerò più se non dopo che le cose saranno acclarate anche dall’azienda che continuo ad amare”. Serenaripercorre le tappe delnella sede della stampa estera, in occasione della conferenza stampa convocata dall’Usigrai per spiegare le ragioni della protesta. “Quello che è avvenuto non lo avevo mai visto in trentacinquedi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prima volta a Verissimo per Serena Bortone , intervistata da Silvia Toffanin dopo il caso Antonio Scurati. La giornalista e conduttrice ha parlato del suo futuro professionale, della necessità di lavorare in modo onesto e non sono mancate ...

«Quello che è successo a Che Sarà non lo ho mai visto in tutta la mia vita lavorativa. Sono due settimane che dovrebbero fare una ricostruzione pubblica e prendere provvedimenti. Vorrei che questa vicenda si chiudesse con parole ferme». Lo afferma ...

Caso Scurati, Serena Bortone contro la Rai: «Attendo risposte da due settimane» - caso scurati, Serena Bortone contro la Rai: «Attendo risposte da due settimane» - Serena Bortone è tornata sul caso scurati e sulla cancellazione del monologo del 25 aprile voluta dai vertici Rai: «Attendo risposte da due settimane».

Home » Canali » Politica » Oggi è “sciopero day” per i giornalisti Rai: “Ormai contrattiamo la parola” - Home » Canali » Politica » Oggi è “sciopero day” per i giornalisti Rai: “Ormai contrattiamo la parola” - Lunedì 6 maggio è sciopero per i giornalisti della Rai: dall'Associazione stampa estera i giornalisti Usigrai spiegano le ragioni della protesta ...

Sciopero giornalisti Rai, grazie al boicottaggio di Unirai vanno in onda tg Rainews, Tg1 e Tg2 - Sciopero giornalisti Rai, grazie al boicottaggio di Unirai vanno in onda tg Rainews, Tg1 e Tg2 - Dall’alba i cronisti di Usigrai incrociano le braccia, ma Unirai ha organizzato un’edizione con collegamenti e servizi di chi non è in sciopero sulla rete all news. Nella giornata di domenica, l’aspro ...