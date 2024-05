Caserta | partito il cantiere per la rigenerazione del quartiere Acquaviva

(Di lunedì 6 maggio 2024). Èstamani ilper effettuare i lavori di riqualificazione del. I primi interventi sono in programma presso le strade limitrofe a via, in prossimità del confine con il Comune di San Nicola La Strada. I lavori riguarderanno la riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, con la creazione di un ampio percorso ciclopedonale, l’apposizione di nuovo arredo urbano, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di nuova segnaletica stradale e la riqualificazione delle villette: avverrà il rifacimento del tappetino di asfalto nella maggior parte delle strade del, tra cui via, via Trento, viale Lincoln, via Volturno, piazza Po, via S. Commaia, via Kennedy, via Feudo ...

Via alla rigenerazione del rione Acquaviva: lavori a strade, marciapiedi, villette e piste ciclabili - Via alla rigenerazione del rione acquaviva: lavori a strade, marciapiedi, villette e piste ciclabili - È partito stamani il cantiere per effettuare i lavori di riqualificazione del Quartiere acquaviva. I primi interventi sono in programma presso le strade limitrofe a via acquaviva, in prossimità del ...

Caserta, l’anno dei cantieri grazie al Pnrr: il Comune ne ha programmati 44 - Caserta, l’anno dei cantieri grazie al Pnrr: il Comune ne ha programmati 44 - Il 2024 a Caserta sarà ricordato come l’anno dei cantieri. L’amministrazione comunale ne ha programmati quarantaquattro. Tutti finanziati con fondi del Pnrr. Tutti da ...

Elezioni Europee, M5s: in corsa dieci pugliesi. FI: in lista Vernola, Dell’Erba e De Mola - Elezioni Europee, M5s: in corsa dieci pugliesi. FI: in lista Vernola, Dell’Erba e De Mola - Il leader nazionale Antonio Tajani sarà il capolista di Forza Italia al Sud per le elezioni europee di giugno. Con lui dalla Puglia tre candidature: Paolo Dell’Erba (54 ...