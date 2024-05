Caserta - bimbi con problemi visivi pizzaioli per un giorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBambini e ragazzi con disabilità visiveper un, e magari, chissà, anche per un futuro non troppo lontano. E’ l’iniziativa organizzata adall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con la collaborazione dei volontari territoriali della Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi. Grazie alla partecipazione del maestro pizzaiolo Marco Natale, è stato possibile per 10 giovani disabili, sperimentare la manualità e nel contempo l’autonomia nella preparazione di uno dei cibi più famosi al mondo culinario. L’obiettivo? Una pizza social, dove la condivisione e le esperienze sensoriali ed emozionali, l’hanno fatta da padrone. Dopo aver appreso le tecniche di impasto, si è passati alla farcitura dei dischi magici, ricchi di principi nutritivi e soprattutto ...

