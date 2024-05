Casalgrande passa - ma solo ai supplementari Vendetta del Guastalla sulla Virtus Libertas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un poker reggiano conquista le rispettive finali play-off. In Prima categoria ilsupera con un pazzo (4-2) aiil Maranello, capace di mettere anche la freccia con l’ex scandianese Nartey. Per i rossoblù aveva sbloccato da fermo Fennino, quindi double del centravanti Fontanesi con shoot al volo e tocco a porta sguarnita, oltre alla singola del baby Monti con uno spettacolare tiro entrato dopo aver toccato due volte i legni.a distanza di un anno per il, sorpresa in casa al 22’ dall’inzuccata di Bulgarelli su corner di Mezzana; equilibrio e pathos anche nella ripresa col doppio palo centrato dae il pareggio sfiorato da Remigini. Gara perfetta per la Rubierese che si salva ...