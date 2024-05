Caos al Beccaria prima dell’incendio - la rivolta notturna con l’arrivo del nuovo direttore | Una devastazione completa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un incendio è scoppiato nella notte tra domenica e lunedì nel carcere minoriledi Milano. I vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per spegnere l’incendio. Il segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo di Polizia, Alfonso Greco, parla di una «notte di alta tensione» e di «unache ha coinvolto molti detenuti». Stando alla ricostruzione del Sap «alcuni detenuti, dopo la mezzanotte, hanno dato fuoco alle suppellettili della cella – afferma Greco – e, una volta usciti, hanno devastato tutto buttando giù blindi e spaccato finestre. Alerano presenti solo 4 unità di Polizia Penitenziaria e sono stati richiamati in servizio alcuni agenti per ripristinare l’ordine e la sicurezza dell’istituto minorile. Sono intervenuti i pompieri e altre forze di polizia». Greco descrive «una ...