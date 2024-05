Caos a Torino - insulti ai tifosi dal bus della squadra | bufera social | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2024) La stagione deldi Ivan Juric non è stata considerata all’altezza e sono in corso valutazioni dalla società sul futuro. L’avventura con il tecnico croato è destinata ad interrompersi a giugno e il presidente Urbano Cairo valuta i nomi per il sostituto. Sul fronte calciatori è probabile una vera e propria rivoluzione, soprattutto dopo l’episodio in occasione del 75° anniversario di Superga. In unpubblicato da Luca Gemello, secondo portiere granata, si sentono in sottofondoai: “questi sono gli stessi che ci hanno fischiato ieri”, “pezzi di m….”. La risposta dei calciatori “Accetto le critiche e mi assumo tutte le responsabilità quando commetto errori. Rispetto le opinioni altrui, ma non accetto di essere accostato a unche sta circolando poiché la mia voce non è ...