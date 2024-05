Campania - Ciarambino | Il Consiglio regionale vara la casta dei dirigenti

(Di lunedì 6 maggio 2024) «La norma approvata oggi che definisce le modalità e i requisiti per l’accesso alla dirigenza delrappresenta un vero e proprio schiaffo a tanti giovani super qualificati che si ritroveranno, così, con le porte sbattute in faccia alla loro legittima aspirazione di occupare ruoli apicali in questo ente pubblico – dichiara Valeria, Vicepresidente dele componente del Gruppo Misto – Si rivedono al ribasso i requisiti previsti dalla norma nazionale e dalla stessa Giunta, per la partecipazione a tutti i futuri concorsi a dirigente banditi dal, dove basterà un generico diploma di laurea e un’esperienza quinquennale maturata non più solo nella pubblica amministrazione, ma anche in aziende private, magari ...

L’audizione di Michele Emiliano si terrà fra tre giorni. La Commissione parlamentare antimafia ha infatti convocato il presidente della Regione Puglia per il 2 maggio . Emiliano in una lettera alla presidente dell’organismo aveva evidenziato come ...

Domani le commissioni in Consiglio, venerdì dichiarazioni di Todde - Domani le commissioni in consiglio, venerdì dichiarazioni di Todde - Si insedieranno domani le sei commissioni del consiglio regionale che dovranno eleggere anche presidenti e vice. Una partita che sembrava chiusa con uno schema in cui Pd e M5s avrebbero incassato la ...

Consiglio Campania, passa la legge per organizzazione uffici - consiglio Campania, passa la legge per organizzazione uffici - Il numero massimo delle strutture dirigenziali di cui si compone il modello, nonché per la disciplina specifica degli uffici di supporto agli organi politici del consiglio regionale è stato fissato in ...

Tanto pubblico per la “Parata di stelle” ad Anguillara - Tanto pubblico per la “Parata di stelle” ad Anguillara - Interpreti d’eccezione per celebrare il “Bel Canto” per Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024 organizzata con il contributo della Presidenza del consiglio regionale del Lazio Chiesa di Santa Mari ...