Calzona - nello spogliatoio vive da separato in casa

Calzona si trovava in Calabria quando è arrivata la telefonata che ha cambiato il corso della sua carriera: "Stavo aspettando un peschereccio col pesce fresco da comprare, è durata 40 minuti e non ho mai avuto il minimo dubbio"Continua a leggere

Calzona ritrova due titolari: per Udine recuperano Juan Jesus e Politano - calzona ritrova due titolari: per Udine recuperano Juan Jesus e Politano - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. TuttoNapoli.net Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli ...

Udinese-Napoli, probabili formazioni: si ferma Kvaratskhelia - Udinese-Napoli, probabili formazioni: si ferma Kvaratskhelia - In&out. E poi c’è anche la voce, stand-by. Non è il titolo della celebre pellicola di Frank Oz, ma potrebbe tranquillamente essere un rebus, traslato in casa Napoli. Si ...

Emergenza improvvisa per Udine: Calzona potrebbe rivoluzionare l'attacco - Emergenza improvvisa per Udine: calzona potrebbe rivoluzionare l'attacco - Emergenza improvvisa per Udine: calzona potrebbe rivoluzionare l'attacco Oltre l'infortunato ... fino ad arrivare al casting per il nuovo allenatore azzurro che vive giorni sempre più intensi sul ...