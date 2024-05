Caltagirone - assemblea approva bilancio e cedola e nomina cda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'degli azionisti della holdinghato il2023, hato la distribuzione di un dividendo da 0,25 euro per azione, ed hato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026, Il pagamento dellasarà a partire dal 22 maggio 2024, con stacco dellail 20 maggio e record date il 21 maggio. Per il rinnovo del Cda, dall'unica lista, presentata da Finanziaria Italia 2005, sono stati eletti Francesco Gaetano, Alessandro, Azzurra, Francesco, Nobile Francesca Comello, Saverio, Mario Delfini, Elena de Simone, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio. ...