Caligara straordinario e Celia dà garanzie Valzania delude ancora - svarione Vasquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)5. Poche colpe sui due gol subiti, ma locon cui perde il pallone che finisce sul palo è sinonimo di scarsa concentrazione. Bellusci 5.5. Torna sull’esterno per cedere il posto a capitan Botteghin in mezzo alla difesa a tre, ma si fa spesso trovare fuori posizione, in particolare sul gol del raddoppio. Botteghin 5,5. Meno preciso rispetto alle precedenti gare, si fa ‘spostare’ da Soleri sul primo gol di Brunori e anche sull’azione del raddoppio, il suo intervento non è tempestivo. Rischia anche di commettere un fallo da rigore. Mantovani 6. Anche lui sembra in difficoltà ma ci mette più precisione rispetto ai compagni. Falzerano 6. Fa molta fatica a contenere ed è poco preciso nelle ripartenze quando si perde tra le maglie rosanero, ma non smette mai di correre. Di Tacchio 6. Imbrigliato nel centrocampo aggressivo del ...