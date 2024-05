Calciomercato Inter - Marotta pronto a SPENDERE 80 milioni per tre COLPI in estate

Le parole di Paolo Ziliani , giornalista, sulla sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito Paolo Ziliani ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo sul proprio profilo Twitter. PAROLE– «Sassuolo-Inter 1-0 non è ...

Pellegatti rosica più che mai per l’Inter, che oggi è regina indiscussa in Italia sia dal punto di vista tecnico che societario. Il suo Milan affonda. E cita Marotta. TROPPO ROSICONE ? Super rosicata di Carlo Pellegatti, in collegamento su ...