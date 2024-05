(Di lunedì 6 maggio 2024) La gara si disputerà mercoledì pomeriggio al Jan Breydelstadion ROMA - Sarà ilHalil Umutad arbitrare, mercoledì pomeriggio (ore 18.45), la sfida al Jan Breydelstadion di Bruges tra, valida per il ritorno delle semifinali diLeague (3-2 per i viola al

Milan-Slavia Praga , è stato designato il direttore di gara: sarà Meler , l’arbitro aggredito dal presidente di una squadra turca a dicembre… Il Milan si prepara ad affrontare lo Slavia Praga nella gara di andata valevole per gli ottavi di finale ...

Per dirigere la partita tra Liverpool e Atalanta l’Uefa ha designato il turco Halil Umut Meler , direttore di gara internazionale dal 2017 e negli ultimi anni presenza fissa in Champions League. Il 37enne turco negli ultimi mesi ha fatto parlare di ...

Calcio: Conference. Turco Meler arbitro di Club Brugge-Fiorentina - Calcio: Conference. turco meler arbitro di Club Brugge-Fiorentina - La gara si disputerà mercoledì pomeriggio al Jan Breydelstadion ROMA (ITALPRESS) - Sarà il turco Halil Umut meler ad arbitrare, mercoledì ...

Il girone infernale del calcio turco - Il girone infernale del calcio turco - In Turchia il calcio, più che altrove, non è semplicemente un gioco. In Turchia il calcio è passione, caos, follia, puro dionisiaco. Una devozione al gioco maniacale, entusiastica, che ha innescato ...