Caduta di un muro e fine del monopolio | la sonora sconfitta per la sinistra in Rai

(Di lunedì 6 maggio 2024) «Oggi è caduto un. È ladelanche se qualcuno ancora fatica ad accettare la nuova realtà fatta di pluralismo anche sindacale. Oggi è una giornata storica per la Rai». E' questa la reazione di Unirai, liberi giornalisti Rai, il sindacato orientato a destra, a proposito dello sciopero di oggi proclamato da Usigrai. «Chi pretendeva di imporre la sua visione alla totalità dei giornalisti Rai - prosegue la nota della neonata associazione - è statomente sconfitto. Impari la lezione di democrazia. Si dia una calmata ed eviti di continuare a coprirsi di ridicolo. C'è chi sta passando la giornata a cercare di intralciare il lavoro di chi legittimamente non ha scioperato. Può andare a casa. Tutto inutile. Hanno lavorato tanti colleghi non iscritti al nostro sindacato che non ha voluto boicottare nulla. ...