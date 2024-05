Buono quel sushi - peccato che non sia sushi

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di lunedì 6 maggio 2024) Orde di persone, ormai attratte da qualsiasi cosa richiami o rimandi al Giappone, trascorrono pranzi e cene in simili ristoranti, illudendosi di gustare pregiato pesce crudo misto a riso, verdure e altri ingredienti. Sia chiaro: non c'è niente di male nello scendere a compromessi accontentandosi di un fake, e cioè di un ristorante che propone alla clientela una sorta di imitazione di un prodotto che nella realtà è completamente diverso (in primis nel sapore). InsideOver.