Bufera inceneritore - scintille Cenni-Bugetti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Prato, 6 maggio 2024 – Polemica sull’ipotesi di un termovalorizzatore in provincia avanzata dalla deputata di FI Erica Mazzetti nel corso di un incontro promosso da Forza Italia con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il candidato sindaco del centrodestra Gianniha preso le distanze: «Nel mio programma elettorale non si parla di termovalorizzatore. Lo dico in modo diretto, chiaro, semplice: si tratta di una ipotesi inesistente, insussistente, assente». Di tutt’altro tono la posizione della candidata del centrosinistra Ilaria: «Assistiamo attoniti alle contraddizioni interne al centrodestra, esplose questa volta sul tema dell'». La controreplica di: «Il Pd sa bene, o almeno dovrebbe sapere, che la competenza sugli impianti è della Regione e dovrebbe essere a conoscenza ...

