Brozzi - ancora una spaccata | via con il fondo cassa dal bar

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Non si ferma l'ondata di spaccate che ha coinvolto il quartiere di Novoli, San Jacopino, piazza Pier Vettori e Rifredi. La notte scorsa le volanti della Questura sono intervenute a Firenze in un bar in via Umbria. Secondo quanto ricostruito ignoti, poco do le 3, si sarebbero introdotti nell’esercizio dopo aver infranto il vetro di una porta laterale. Al momento avrebbero portato via ildi qualche centinaio di euro. Altri ammanchi restano eventualmente da quantificare. Sull’episodio indaga la polizia di stato che sta passando al setaccio le telecamere della zona.