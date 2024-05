Boom di matrimoni tra marinai francesi e studentesse cinesi | i sospetti sulle spie di Pechino intorno alla base dei sottomarini nucleari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le relazioni sentimentali tra marinarinate a Brest,della flotta di Francia die sede universitaria, preoccupa Parigi. Lo racconta il Financial Times secondo cui nella città portuale della Bretagna sarebbero aumentati itra giovani diche frequentano i corsi nelle varie università e il personale in servizio nellanavale. Un legame, questo, che potrebbe nascondere – stando all’interrogazione a porte chiuse fatta da un parlamentare francese all’Assemblea nazionale – un tentativo di spionaggio da parte della Cina. Non si tratta, però, di una vicenda nuova. Come ricordano Guido Olimpio e Guido Santevecchi, già nel 2019 il giornalista Antoine Izambard rivelò ...