Bonus mutuo 2024 - i requisiti Ecco chi può ottenerlo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio– Nelchi intende attivare unper l’acquisto della casa potrà contare sulmutui che prevede la detrazione degli interessi passivi del prestito ipotecario per un valore massimo di 760 euro. La misura è stata introdotta dal governo con il principale obiettivo di sostenere chi si trova nella situazione di dovere affrontare il finanziamento per l’acquisto di un’abitazione. Destinatari delsono coloro che risultano essere proprietari dell’immobile, hanno firmato il contratto die risiedono nell’immobile per il quale è stato attivato il, cos’è e come funziona Ilsi sostanzia nella ...