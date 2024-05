Bonaccini - ciascuno libero di firmare il referendum sul Jobs Act

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Quando Giorgia Meloni parla di lavoro non vede la realtà. A partire dal fatto che gli stipendi sono fermi e i consumi delle famiglie stagnano; che molti giovani conoscono solo occupazioni precarie e mal pagate e quindi scappano all'estero; o che in molti lavori, a cui sono confinate soprattutto le donne, si guadagnano pochi euro all'ora, c'è molto part time involontario, ci sono tempi e turni irragionevoli. È una realtà che il governo si ostina a non vedere e a negare. Sono queste le priorità da aggredire". Lo scrive in una nota il presidente del Pd Stefano. "Evitiamo quindi - aggiunge - di schiacciare il dibattito su una iniziativa referendaria - legittima, ci mancherebbe - da parte della Cgil: come ha chiarito la segretaria Elly Schlein, il partito non si schiera su autonome iniziative di altri - su cuidi ...