Bologna - Ferguson | Stagione stupenda ma deve ancora finire

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lewis, capitano del, ha ricevuto quest’oggi il Premio Bulgarelli come migliore mezzala del 2024, ma, dopo la lesione del legamento crociato, non potrà essere in campo in questo finale die sosterrà da fuori i compagni, impegnati a conquistare un posto in Champions: “Fin qui è stata unafantastica ma non èfinita, abbiamo tre partite molto importanti e speriamo diil più forte possibile”. “Non penso al futuro ma al presente, che è il mio recupero – ha aggiunto il centrocampista scozzese – Ma sono contento qui, ho fatto unafantastica, mi sento bene e ogni giorno va un po’ meglio”. SportFace.

Volata Champions: la Juve non vince più ma è sempre più vicina, lotta a cinque con Bologna, Roma, Atalanta e Lazio - Volata Champions: la Juve non vince più ma è sempre più vicina, lotta a cinque con bologna, Roma, Atalanta e Lazio - SERIE A - Inter campione d'Italia e Milan sono sicuri di partecipare alla prossima edizione della Champions League, che prevede (almeno) cinque squadre al via: ...

Calcio: Inter. Inzaghi "Fatto tanto in 3 anni ma vogliamo migliorarci" - Calcio: Inter. Inzaghi "Fatto tanto in 3 anni ma vogliamo migliorarci" - 'E' stato lo scudetto della gioia perchè abbiamo fatto felici milioni di tifosi' bologna (ITALPRESS) - 'L'ho definito lo scudetto della gioia ...

BOLOGNA - Lavoro in gruppo e differenziato per Soumaoro - bologna - Lavoro in gruppo e differenziato per Soumaoro - Sono ripresi questa mattina, sotto una leggera pioggia, gli allenamenti del bologna verso la sfida con il Napoli. Attivazione atletica, esercitazioni tecniche a gruppi e partitella a meta' campo. Adam ...