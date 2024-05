Bollinger spiega le sue Bande ai trader italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) JOHNè il creatore delleBands, ampiamente integrate nella maggior parte dei software di Borsa. Relatore in conferenze finanziarie internazionali, autore, presidente diCapital Management, società di gestione di investimenti in California,(nella foto) terrà una lezione venerdì 17 maggio collegandosi con l’evento finale di YouFinance a Rimini. Come le è venuta l’idea delle? "All’inizio degli anni Ottanta ero undi opzioni e uno dei primi utenti di computer. Cercavo un modo per automatizzare l’impostazione dell’ampiezza di canali di trading, per rimuovere le emozioni da quel processo. Un giorno ho copiato una formula per la volatilità in un foglio di calcolo e ho visto che cambiava nel tempo. Si trattava di una svolta, perché ...