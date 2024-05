Bollette - ecco come ci fregano Il gioco sporco che fa pagare il doppio a cittadini e aziende

(Di lunedì 6 maggio 2024) Se ne sono accorti i, soprattutto dopo il pasticcio del passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Ledi luce e gas in Italia hanno prezzi pazzi, a partire dal fatto che i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sono i più alti d’Europa. Ma perché? Antonio Rizzo, su Il Fatto Quotidiano, ha messo in fila un po’ di dati e ha spiegato il fenomeno. Partendo dal fatto che la Germania fra maggio e ottobre pagherà il 23% in meno di noi, e la Francia il 45%.fanno a esserci queste differenze così marcate in un mercato unico, libero e interconnesso? Eppure a maggio il prezzo dell’energia elettrica in Italia, secondo i futures, sarà mediamente di 83 euro al megawattora (MWh), mentre in Francia app ena di 32 euro. Il problema non è solo perse le cose stanno così, ma anche per le ...

