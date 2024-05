Bloccato nel torrente Messo in salvo dal Sast

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Stavano praticando il loro sport preferito, il canyoning anche detto torrentismo, tra le forre e i laghetti delAnia, nel comune di Coreglia Antelminelli, dove ogni fine settimana arrivano da tutta la Toscana appassionati del genere. Muta indossata scrupolosamente, tanta voglia di avventura e di tuffarsi nelle acque cristalline che scorrono tra le rocce. Purtroppo, nella tarda mattinata di ieri qualcosa è andato storto per i tre giovani che si sono trovati in forte difficoltà in un tratto del percorso dove la portata dell’acqua era troppo elevata per una discesa in sicurezza. Due di loro sono riusciti a passare incolumi, mentre un terzo, 34 anni di Grosseto, è rimastosopra la cascata. La chiamata alla centrale operativa del 118, fatta dai compagni messisi in, è arrivata intorno alle 12,30 e immediatamente è ...