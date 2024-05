Bimbo di un anno grave dopo un incidente d’auto in provincia di Como: la vettura ha distrutto il guardrail - Bimbo di un anno grave dopo un incidente d’auto in provincia di Como: la vettura ha distrutto il guardrail - Un bambino di appena un anno è ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente d'auto avvenuto ad Alta Villa Intelvi ...

Superlega, colpo Modena: Anzani ritorna in società dopo quattro anni alla Lube - Superlega, colpo Modena: Anzani ritorna in società dopo quattro anni alla Lube - Esperienza e qualità. Simone Anzani farà parte del reparto centrali di Modena Volley per la stagione 2024/2025. Comasco classe 1992, Anzani torna in gialloblù dopo l’esperienza del 2018-2019, quando a ...

Mercato tablet torna in positivo dopo due anni da incubo: Top 5 Q1 2024 - Mercato tablet torna in positivo dopo due anni da incubo: Top 5 Q1 2024 - Il mercato dei tablet è in (lenta) ripresa: dopo due anni disastrosi - 2022 e 2023 - si registrano nel primo trimestre 2024 timidi segnali di crescita. +0,5% non è certamente un dato rassicurante, può ...