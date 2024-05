Bijoux ispirati al sole e alla luna | la nuova capsule di accessori firmata Antonella Fiordelisi

Arte urbana: a Vietri di Potenza un murale dedicato alla Pace - Arte urbana: a Vietri di Potenza un murale dedicato alla Pace - E’ stato completato a Vietri di Potenza un nuovo intervento di arte urbana grazie a un progetto voluto dall’amministrazione comunale, avviato sin dal 2020, che porta la firma dell’artista Antonino ...

BCC Basilicata: approvato il bilancio di esercizio e confermata alla Presidenza l’avv. Teresa Fiordelisi - BCC Basilicata: approvato il bilancio di esercizio e confermata alla Presidenza l’avv. Teresa fiordelisi - Mercoledì primo maggio, nei locali dell’Hotel Giubileo di Pignola, oltre 400 soci con la loro presenza e con le deleghe hanno approvato il bilancio di esercizio 2023 di BCC Basilicata e riconfermato p ...

Come Può Uno Scoglio, la Nuova Commedia di Pio e Amedeo - Prima TV Sky e NOW - Come Può Uno Scoglio, la nuova Commedia di Pio e Amedeo - Prima TV Sky e NOW - Arriva in prima TV su Sky COME PUÒ UNO SCOGLIO, in onda lunedì 6 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il fi ...