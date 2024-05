Biglietti Ascoli-Pisa riservati solo ai tifosi in possesso della tessera

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 - La societàCalcio informa che sarà attiva a partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 6 maggio, la prevendita deivalidi per la gara, in programma allo Stadio “Del Duca” venerdì prossimo (ore 20.30). Per decisione delle Autorità competenti la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia disarà riservata esclusivamente al settore ospiti eai sottoscrittori del programma di fidelizzazionesocietà sportiva “Sporting Club 1909”. I prezzi e i punti vendita Ticketone sono consultabili al link: https://www.calcio1898.it/prezzi--campionato-2023-2024/ Per acquistare online: ...

