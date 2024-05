Beccaria - incendio nel carcere per minor - nessun ferito | In fiamme un materasso

L' Incendio al carcere Beccaria di Milano si sarebbe sviluppato da un materasso . Evacuati alcuni detenuti, ancora da chiarire le cause del rogo

Milano , incendio al Carcere Beccaria : spento alle prime ore dell’alba . Nessun ferito, ma non ancora chiare le cause Un incendio è divampato questa mattina nel Carcere minorile Beccaria di Milano , creando molta apprensione. Le fiamme, partite da una ...

Milano , 6 mag. (Adnkronos) - La procura di Milano , che indaga sulle presunte torture nel carcere minorile Beccaria , ha delegato la squadra Mobile ad acquisire gli atti relativi all' incendio (senza feriti) scoppiato la scorsa notte nella struttura. ...

Aurelio Grimaldi: "Al Beccaria torture sudamericane" - Aurelio Grimaldi: "Al Beccaria torture sudamericane" - 'Quello che è successo al carcere minorile Beccaria di Milano è un segnale di ritorno al Medioevo. Quelle che ho viste nelle immagini andate nei tg le chiamo torture sudamericane, torture crudeli, per ...

