BBack - la nuova balancing shoes che si prende cura del tuo cammino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024) Spesso si tende a sottovalutare l’importanza delle calzature, quando in realtà basta una scarpa sbagliata per compromettere l’intera giornata. Ed è proprio su questo principio che si basa, il nuovo concept brand che ha l’unico scopo di accompagnarti in unquanto più confortevole possibile.nasce oggi dalla visione di Franco Salvatelli, fondatore della start-up Shalf Group, considerato tra i più importanti esperti del design di calzature e dispositivi per il movimento per le persone con FAS – Foot Aging Syndrome. Come recita il payoff del marchio “Be back, move on” - “ tornare indietro per andare avanti” -vuole riportarci indietro allo scopo originale delle calzature, quello di sostenere e supportare il movimento. Conquesto avviene grazie alla...