Basta sminuire il tennis femminile Non è noioso - nemmeno senza Williams e Sharapova Times

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ieri è finalmente giunto al termine il torneo di Madrid con la finale tra Rublev e Aliassime vinta dal russo. Mentre il torneo maschile si è trasformato in una lotta alla sopravvivenza con tutti i giocatori colpiti da infortuni e malanni (Rublev ha giocato con la febbre), le donne si sono rese protagoniste della scena con dei bei match e una grandissima finale tra la numero 1 del mondo Swiatek e la numero 2 Sabalenka. Alla fine l’ha spuntata la polacca, che ha commentato così la partita: «Chi dirà adesso che il?». Ilscrive “il fatto che sia in grado di riconoscere l’impatto di ciò che era accaduto riassume la sua equilibrata maturità”. Le partite Swiatek ricordano che ilnon è morto con il ritiro di Serena ...

News reali dal mondo: dalla visita in Ucraina di Sophie di Edimburgo al primo ritratto ufficiale della futura regina di Giordania - "Lo stupro è usato per sminuire, sminuire e distruggere". In una nota ufficiale, Buckingham Palace ... l'Infanta Elena è una patita di tennis ed è andata a sostenere il campione spagnolo Rafa Nadal, lo ...

Nessuno sa imitare una volée. Com'è difficile portare il tennis al cinema - E gran lavoro su se stessa fece Emma Stone per diventare Billie Jean King nella Battaglia dei sessi e non sminuire la portata della sua sfida al mondo assai maschilista del tennis. C'è stato chi ha ...