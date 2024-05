Basket Serie A 2023-24 | il tabellone dei playoff

Il Napoli campione d’Italia non parte favorito, nella media dei bookmaker, nelle Quote offerte per il vincente dello Scudetto nella Serie A 2023-24. Per il momento questo ruolo tocca alla terza classificata della stagione 2022-23 nonché finalista di Champions League Inter. ... Continua a leggere>>

Il Napoli campione d’Italia non parte favorito, nella media dei bookmaker, nelle Quote offerte per il vincente dello Scudetto nella Serie A 2023-24. Per il momento questo ruolo tocca alla terza classificata della stagione 2022-23 nonché finalista di Champions League Inter. ... Continua a leggere>>