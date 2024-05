Baronissi - Giuseppe Capuano oro agli Europei di kung fu

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un trionfo pere anche per la nazionale italiana. Ai 19esimi campionatidifu wushu, disciplina di arti marziali, in programma in questi giorni a Stoccolma, il 19enneha conquistato la meda d’oro, vincendo in finale. Si tratta della prima meda d’oro europea per l’Italia, arrivata nella categoria Nanquan – Junior Category A.aveva già strabiliato nel 2020 con la conquista di cinque bronzi e tre argenti. Il giovanissimo atleta del Tempio Shaolin diha difeso i colori della nazionale Italiana Fiwuk nei 19esimi Campionatidi wushufu a Stoccolma in modo eccelso. Già quattro anni fa, infatti,...