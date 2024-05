Baronissi - Elezioni 2024 | Maria Chiara Barrella candidata a Consigliere Comunale

(Di lunedì 6 maggio 2024): “Le mie energie e le mie competenze per una Città Bollino Blu”. “è tra i Comuni d’Italia più all’avanguardia nel Sociale, ma c’è ancora tanto che possiamo fare” – queste le parole dinelle prossimeAmministrative–. “Un progetto inclusivo quello del programma di Anna Petta,Sindaco; la forza di gruppo coeso.” Negli ultimi 5 anniuscente, ha messo le proprie competenze, esperienze ed energie al servizio del Sociale, dando la spinta a numerose ...

