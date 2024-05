Bari - picchiato il ds di ritorno dalla trasferta a Cittadella Il club | Opera di vigliacchi

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Ciro Polito, il direttore sportivo del, è statoin un autogrill, vicino Rovigo, da alcuni tifosi diveneta di. La notizia è stata confermata da fonti del. Sulla vicenda indagano le autorità. Al vaglio degli investigatori sono stati sottoposti anche i filmati di videosorveglianza. "SSCesprime vicinanza e solidarietà al Ds Ciro Polito vittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, addi ignoti, nel post gara di. Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via dicittà veneta, è ...

MESTRE - «Ho sentito gridare " aiuto , aiuto ". Ho provato a inseguire quell'uomo ma non ci sono riuscito. A ripensarci mi vengono i brividi ma non potevo far finta di niente»....

Aggredito il direttore sportivo del Bari Ciro Polito picchiato in autogrill al ritorno dalla trasferta di Cittadella - Aggredito il direttore sportivo del bari Ciro Polito picchiato in autogrill al ritorno dalla trasferta di Cittadella - Dopo il pareggio di Cittadella lo staff del bari era di Titolo Puglia. In un autogrill in provincia di Rovigo il direttore sportivo dei biancorosso, Ciro Polito, è stato preso a schiaffi e calci da qu ...

La forza di un calciatore: come Mattia Falcinelli ha superato le avversità dopo l’arresto violento a Miami - La forza di un calciatore: come Mattia Falcinelli ha superato le avversità dopo l’arresto violento a Miami - La forza di un calciatore: come Mattia Falcinelli ha superato le avversità dopo l'arresto violento a Miami - Occhioche.it ...

Si rifiuta di spacciare, minorenne pestato e rapinato in casa d’accoglienza - Si rifiuta di spacciare, minorenne pestato e rapinato in casa d’accoglienza - Volevano costringerlo a spacciare. E quando lui, un minorenne tunisino, si è rifiutato, hanno organizzato una spedizione punitiva all’interno della casa di accoglienza gestita dall’ASP in cui era ospi ...