Bari - il ds Polito aggredito con calci e pugni in autogrill Tmw

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aaumenta la tensione. Venerdì si deciderà il futuro della squadra che è ad un passo dalla Serie C. Dopo la partita di ieri contro il Cittadella il direttore sportivoè statoconda quattro tifosi biancorossi. Lo riporta “Tuttomercatoweb“. L’aggressione sarebbe avvenuta inpresso i dintorni di Occhiobello, di ritorno dalla trasferta di Cittadella., nervosismo dopo il pareggio di ieri Ilconquista un punto prezioso col Cittadella, si decide tutto all’ultima giornata. È finita 1-1 la partita contro il Cittadella. La squadra pugliese muove la classifica. È ancora 17esima in classifica pari merito con l’Ascoli che nel finale ha pareggiato 2-2 a Palermo. Se dovesse finire così, l’Ascoli andrebbe in C ...

TMW - Bari, il d.s. Polito aggredito al ritorno da Cittadella - TMW - bari, il d.s. polito aggredito al ritorno da Cittadella - Momento delicato per il bari. L’ultima giornata di campionato rappresenta una sfida da dentro o fuori per la formazione biancorossa che si gioca le ultime speranze di rimanere aggrappata alla salvezza ...

Cittadella-Bari 1-1, le pagelle dei biancorossi: Pissardo grande affidabilità, Ricci non chiude e non riparte… - Cittadella-bari 1-1, le pagelle dei biancorossi: Pissardo grande affidabilità, Ricci non chiude e non riparte… - Continua la lenta agonia di un bari che non sa più vincere ma riesce sempre a collezionare distrazioni ed errori che stanno compromettendo la salvezza. La situ ...

Bari a rischio retrocessione, Terracenere: «Società allo sbaraglio, meriterebbe lo stadio vuoto» - bari a rischio retrocessione, Terracenere: «Società allo sbaraglio, meriterebbe lo stadio vuoto» - Il bari rischia seriamente di retrocedere in Serie C quando mancano solo 90 minuti al termine della regular season: il prossimo turno dirà se ci saranno chance di salvezza tramite i play-out o se sarà ...