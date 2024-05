Bari - confermata l’aggressione al ds Polito | il messaggio del club

(Di lunedì 6 maggio 2024) Grande paura per Ciro, direttore sportivo delvittima di un’aggressione dopo la partita del campionato di Serie B contro il Cittadella. La conferma è arrivata direttamente dalbiancorosso attraverso unpubblicato sul sito ufficiale. “SSCesprime vicinanza e solidarietà al DS Cirovittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-. Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati. Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti ...

La presa di posizione del Bari per l’ Aggressione subita da Ciro Polito , direttore sportivo del club pugliese Di seguito il comunicato del Bari sull’ Aggressione subita dal ds Ciro Polito dopo la sconfitta contro il Cittadella in Serie B. ...

Bari, il direttore sportivo Ciro Polito aggredito da un gruppo di tifosi - bari, il direttore sportivo Ciro polito aggredito da un gruppo di tifosi - Il direttore sportivo del bari Ciro polito è stato aggredito da un gruppo di tifosi con calci e pugni mentre tornava dalla trasferta di Cittadella.

Bari, ds Polito aggredito in autogrill. Nota del club: “Vigliacchi che nulla hanno a che vedere con lo sport” - bari, ds polito aggredito in autogrill. Nota del club: “Vigliacchi che nulla hanno a che vedere con lo sport” - bari, ds polito aggredito in autogrill. Nota del club: “Vigliacchi che nulla hanno a che vedere con lo sport” - picenotime.it - IT ...

Follia in autogrill: il ds del Bari Polito aggredito a calci e pugni - Follia in autogrill: il ds del bari polito aggredito a calci e pugni - Choc a bari per un episodio di violenza che riguarda il direttore sportivo Ciro polito. Il dirigente nella giornata di ieri infatti è stato aggredito con calci e pugni da quattro sostenitori del bari ...