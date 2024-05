(Di lunedì 6 maggio 2024) A), trea bordo di unasono state. Uno scafo in transito ha soccorso e condotto a terra i passeggeri

Navigare le acque blu è un’esperienza che molti sognano, ma quando si tratta di scegliere il giusto compagno di viaggio, le opzioni possono sembrare infinite. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, i vantaggi e le considerazioni di tre ...

Barca a motore affondata al largo di Fiumicino (Roma): l'incidente a 3 miglia dalla costa, salvate 3 persone - barca a motore affondata al largo di Fiumicino (Roma): l'incidente a 3 miglia dalla costa, salvate 3 persone - Singolare incidente nautico a Fiumicino, vicino Roma, dove tre persone a bordo di una barca a motore affondata sono state salvate. È successo nella mattinata di domenica 5 maggio: in attesa dei ...

Fiumicino, affonda una barca: tam tam per salvare tre persone - Fiumicino, affonda una barca: tam tam per salvare tre persone - Un tam tam che ha permesso di dare e diffondere l'allarme in tempo. Così tre persone a bordo di una barca a motore che ormai stava affondando del tutto, sono state salvate nella mattinata di domenica ...

Barca in fiamme dopo il rifornimento. Vicentino di 63 anni ustionato alle mani - barca in fiamme dopo il rifornimento. Vicentino di 63 anni ustionato alle mani - CAVALLINO TREPORTI - Principio d'incendio in una barca, ustionato alle mani un 63enne vicentino. Momenti di paura ieri lungo il Sile. E' ...