Autopia | la terza edizione è stata un successo!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 6 maggio 2024) I motori sono per tutti gli appassionati e per tutto il mondo, motivo per cui c’è stato un grande evento che ha riunito tutti i fan spagnoli e non. Parliamo di, che è arrivata allae ha avuto un grande! Ci sono tantissime occasioni speciali per poter festeggiare l’amore nei confronti dei motori, quindi non solo la Formula 1. Anche noi in Italia abbiamo avuto modo di godere di uno di questi eventi, infatti hanno organizzato la primadel Napoli Racing Show, un evento dove hanno partecipato dei piloti professionisti e anche delle attività ricreative per bambini e animali. Ebbene, la stessa sorte è toccata alla Spagna, nello specifico l’evento si è tenuto a El Bosque del Santander, in provincia di Madrid. Stiamo parlando della...