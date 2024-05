(Di lunedì 6 maggio 2024) La Spezia, 6 maggio 2024 - Una colonna diè ferma alrosso dell'incrocio tra viaPianta e via Federici, quando un, il cui conducente è evidentemente distratto,in piena accelerazione l’ultimo veicolocolonna, sospingendolo contro il mezzo fermo davanti. Ilda 16 anni,e l'autista rimedia oltre alle maximulte, una denuncia penale perché recidivo a guidarepatente. La pattuglia di polizia locale intervenuta per i rilievi del sinistro ha rilevato la dinamica e poi avviato i controlli sullecoinvolte e relativi conducenti, scoprendo che chi aveva cagionato l’incidente, ...

(Adnkronos) – Un italiano di 26 anni è morto e due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, verso le 4.30, in viale di Torre Maura , all'altezza del civico 82, a Roma . Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del ...

(Adnkronos) – Un italiano di 26 anni è morto e due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, verso le 4.30, in viale di Torre Maura , all'altezza del civico 82, a Roma . Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del ...

Con l'auto contro un semaforo: Alessio muore a 26 anni, ferite due amiche - Con l'auto contro un semaforo: Alessio muore a 26 anni, ferite due amiche - Torre Maura, muore a 26 anni nello schianto contro un semaforo. Due ragazze ferite. I parenti: "Ambulanza arrivata dopo 40 minuti" ...

Auto ferme al semaforo, furgone senza revisione e assicurazione tampona in velocità l'ultima della fila - auto ferme al semaforo, furgone senza revisione e assicurazione tampona in velocità l'ultima della fila - La Spezia, 6 maggio 2024 - Una colonna di auto è ferma al semaforo rosso dell'incrocio tra via della Pianta e via Federici, quando un furgone, il cui conducente è evidentemente distratto, tampona in p ...

Auto prende fuoco dopo il tamponamento al semaforo: un ferito - auto prende fuoco dopo il tamponamento al semaforo: un ferito - Disagi alla viabilità Paura sulla Statale a Cupra Marittima dove, intorno alle 13 di oggi (6 maggio), due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Un tamponamento avvenuto davanti al semafoto tra l ...