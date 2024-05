(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Si è concluso il Grande Viaggiono dellaby. Al termine di questo Grand Tour di 1600 chilometri lungo la dorsalena, che ha toccato tutte e 7 le nazioni della macroregione, lungo il quale i 30 equipaggi in gara si sono sfidati in 90 Prove Cronometrate e 18 Prove di Media, è arrivato il momento di tirare le fila. La mattinata si è aperta alle 9:30 con le premiazioni: vincenti Stefano Ginesi e Susanna Rohr con una Fiat 508 S Balilla del 1934; al secondo posto l’equipaggio belga Decremer-Mertens con la loro Aston Martin Db2 del 1951 e, sul terzo gradino del podio, sono saliti Carrara e Consoli con una Jaguar XK 120 Ots del 1953. Dopodiché, ha avuto inizio il...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Si è concluso il Grande Viaggio Alpi no della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2024 . Al termine di questo Grand Tour di 1600 chilometri lungo la dorsale Alpi na, che ha toccato tutte e 7 le nazioni della macroregione, lungo ...

(Adnkronos) – Si è concluso il Grande Viaggio Alpi no della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2024 . Al termine di questo Grand Tour di 1600 chilometri lungo la dorsale Alpi na, che ha toccato tutte e 7 le nazioni della macroregione, lungo il quale i 30 ...

(Adnkronos) – Si è concluso il Grande Viaggio Alpi no della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2024 . Al termine di questo Grand Tour di 1600 chilometri lungo la dorsale Alpi na, che ha toccato tutte e 7 le nazioni della macroregione, lungo il quale i 30 ...

Auto, convegno finale a Courmayeur conclude la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2024 - Auto, convegno finale a Courmayeur conclude la coppa delle alpi by 1000 Miglia 2024 - Si è concluso il Grande Viaggio alpino della coppa delle alpi by 1000 Miglia 2024. Al termine di questo Grand Tour di 1600 chilometri lungo la dorsale alpina, che ha toccato tutte e 7 le nazioni della ...

Treviso, la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori: gli organizzatori le tolgono il cartello - Treviso, la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori: gli organizzatori le tolgono il cartello - L’eurodeputata veneziana ha pensato di sfruttare l’appuntamento per esibirsi con un cartello dal messaggio inequivocabile: “ConTe in Europa” ...

IL CONVEGNO FINALE DI COURMAYEUR HA CHIUSO LA COPPA DELLE ALPI 2024 - IL CONVEGNO FINALE DI COURMAYEUR HA CHIUSO LA coppa DELLE alpi 2024 - COURMAYEUR, Italia, 4 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Si è concluso il Grande Viaggio alpino della coppa delle alpi by 1000 Miglia 2024. Al termine di questo Grand Tour di 1600 chilometri lungo la dorsale ...