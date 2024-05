Auser Uselte - giovedì arriva il professor Ghiselli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto9 maggio 2024, alle ore 17:30, nell’Auditorium del Cesvob, al viale Mellusi 68, l’associazione di volontariato(Università della terza età), nell’ambito delle iniziative per la formazione permanente e la cittadinanza attiva, ospita ile Umanista Gianni(Università di Bologna) che tratterà il tema “Tramonta l’umanesimo quale amore dell’umanità”. Tema di scottante attualità per i risvolti drammatici presenti in tante parti della nostra società e in tanti territori dell’intero pianeta. Sarà un approfondito e ampio excursus che, partendo dagli autori classici attraverso riferimenti letterari anche di Autori contemporanei, cercherà di smuovere le sensibilità sul nostro essere cittadini oggi. Introdurrà la presidente dell’Associazione, ...