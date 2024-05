Aumentano gli avvistamenti di lupi in Toscana | precauzione e informazione per i cittadini

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il video ha fatto il giro del web e ritrae un lupo che attraversa la strada, si guarda intorno, fiancheggia le auto, cammina vicino alle abitazioni. Siamo a Sovigliana, nella zona di viale Palmiro Togliatti, in pieno centro abitato: l’avvistamento è stato ripreso con il telefonino e pubblicato sui social da un utente di Facebook. Si tratta probabilmente di un esemplare di lupo italico. Difficile che sia un solitario in dispersione perché sempre nella zona di Sovigliana all’altezza del cimitero c’erano state in passate altre segnalazioni.dinella nostra zona stanno diventando sempre più frequenti. Settimane fa dueerano stati ripresi a Montelupo Fiorentino, anche in quel caso stavano gironzolando in strada, non lontano dalle case. Gli esperti in questi casi indicano di essere prudenti. Le indicazioni sono quelle ...

