Attenzione al sessismo al contrario

(Di lunedì 6 maggio 2024) Certe cronache non arrapano i giornali e le tv, in quanto contraddicono il paradigma prevalente del maschio violento e carnefice e della femmina debole e vittima del primo

Il sindaco è accusato di offese sessiste alla consigliera, lui nega: «Rimando tutto al mittente» - Il sindaco è accusato di offese sessiste alla consigliera, lui nega: «Rimando tutto al mittente» - «Rimando al mittente ogni accusa, eccessiva e infondata, di sessismo che scredita solo e oltremodo la mia persona». Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, replica ...

Boriosi: "Ha ragione Boralevi, mai bere da sole (specie se stai alla Rai: potrebbe arrivare uno chef a stordirti)" - Boriosi: "Ha ragione Boralevi, mai bere da sole (specie se stai alla Rai: potrebbe arrivare uno chef a stordirti)" - Sara Boriosi proprietaria dell'enoteca Venti Vino a Perugia demolisce l'exploit televisivo di Antonella Boralevi e Luciano Ghelfi ...

Sport e sessismo: il body Nike per le Olimpiadi fa scoppiare il caos - Sport e sessismo: il body Nike per le Olimpiadi fa scoppiare il caos - Un body Nike disegnato per le Olimpiadi è stato criticato per il design troppo scomodo: la polemica e la risposta del brand.