Attacco vincente | Raccani esulta a Montalto

(Di lunedì 6 maggio 2024) di Giorgio Grassi LATERINA PERGINE Una gara a dir poco elettrizzante quella del decimo memorial Daniele Tortoli a. Una corsa incerta fino alla fine, da cui nei due chilometri prima del traguardo è uscito prepotentemente il corridore Elite primo anno, Simone, vicentino di Carrè. Uno scatto irresistibile, ed ha vinto in solitaria la bellissima manifestazione ciclistica. "E’ la mia prima vittoria deopo il salto di categoria - commenta il vincitore dopo l’arrivo - Sentivo dentro di me che avrei potuto ottenere un risultato importante. Sulla salita del Romito a due chilometri dall’arrivo ho capito che era il momento giusto per l’azione decisiva e così è stato". Tanti i partenti. Due ali di folla hanno fatto splendida cornice al piacevole spettacolo sportivo. Appena due ore di corsa,e sul Ponte Leonardo sono scattati in 14. In pochissimo ...