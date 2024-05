Atletica - Mei e La Torre commentano i risultati dell’Italia alle World Relays | Buon bilanci - ma avremmo voluto subito il 5 su 5

(Di lunedì 6 maggio 2024) 4 su 5. È un mancato un solo tassello, la 4×400 mista, per completare un fantastico en plein (impresa riuscita solamente a Stati Uniti e Gran Bretagna) ma ilo resta comunque ampiamente positivo in casa Italia al termine delle2024 di Nassau, evento cruciale in chiave qualificazione olimpica delle staffette dileggera per i Giochi Olimpici di Parigi. “Sono molto soddisfatto della nostra spedizioneBahamas. Prima della partenza avevo detto ai ragazzi che l’obiettivo principale era la qualificazioneOlimpiadi, e l’intento è stato in gran parte raggiunto, con quattro pass su cinque. Voglio congratularmi con tutto lo staff, con i tecnici personali e con i nostri atleti per questo bel weekend che ha confermato il senso di squadra che contraddistingue ...

