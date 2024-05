Atletica | medaglie per Sofia Pitanti Coppedè - Lorenzo Grazzini e Tiziana Pizzi ’Sindaci for Meyer’ a Barbarasco Runnerini Doc ancora protagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una seconda tappa del Trofeo Corrilunigiana carica di emozioni per iDoc Afaph che si sono cimentati in questa avvincente competizione inserita nel circuito che si sviluppa tra Toscana e Liguria, La corsa, la quinta edizione difor, si è svolta asotto una fitta pioggia che ha caratterizzato tutta la giornata. I portacolori apuani, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, non si sono arresi nonostante la dura prova. Riscontri di pregio sono giunti in tutte le categorie con tracciati in saliscendi che variavano da 500 a 1000 metri per il settore giovanile. Ma vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dai polivalenti atleti apuani nei rispettivi gruppi per età maschili e femminili. Nella categoria A/M (2024/2011) giornata da incorniciare con un pregevolissimo bronzo per ...