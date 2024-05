Atletica - l’Italia firma il poker | 4×100 donne qualificata alle Olimpiad - Dosso e Kaddari trascinanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha qualificato quattro staffettei di Parigi 2024. Lafemminile si è infatti aggiunta allamaschile edue 4×400 che avevano fatto festa ieri attraverso le batterie delle World Relays. Il quartetto tricolore, quarto nella passata rassegna iridata, è riuscito a chiudere la pratica nei ripescaggi dei Mondiali di staffette e a meritarsi così il volo per la capitale francese. Dopo l’opaca prestazione di ieri a Nassau (Bahamas), il CT Antonio La Torre ha deciso di optare un paio di cambi, inserendo Irene Siragusa in terza frazione e Arianna De Masi in quarta al posto di Anna Bongiorni e Alessia Pavese, mentre Zaynabe Daliasono state confermate nella prima parte di prova. La primatista italiana di 60 e ...